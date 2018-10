BRUXELLES - Dopocena in albergo, nel centro di Bruxelles, drink per il premier Giuseppe Conte, la cancelliera Angela Merkel, il presidente Emmanuel Macron, il premier lussemburghese Xavier Bettel, il primo ministro del Belgio Charles Michel e il presidente della Confederazione elvetica Alain Berset. "Ieri hanno scritto "Conte isolato" perché non ero con loro e ora mi tocca bere la birra con Macron e Merkel", scherza Conte con i cronisti che lo attendono in albergo proprio mentre Bettel lo invita a raggiungere gli altri nel bar dell'albergo.