Ue-Asia: Juncker, sostenere multilateralismo, Wto e Onu

BRUXELLES - "Sostenere in tutti i loro sforzi le organizzazioni multilaterali, soprattutto l'Onu e poi il Wto, che dobbiamo riformare insieme", perché "l'apertura, la reciprocità" sono "necessarie più che mai". E' il messaggio lanciato dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker all'apertura del vertice Ue-Asem, auspicando allo stesso tempo di rendere "ancora più dinamiche" le relazioni tra i Paesi europei e quelli asiatici. "E' la ragione per cui vogliamo dare un nuovo impulso ai legami tra Asia e Europa investendo in una migliore connettività che sia durevole per poter rafforzare ancora più il nostro peso globale che è già notevole", in quanto solo sul piano commerciale gli scambi ammontano, ha ricordato Juncker, "a 1.500 miliardi di euro". Allo stesso tempo, ha avvertito il presidente della Commissione Ue, serve una "cooperazione" sul "rispetto del multilateralismo, regole di mercato, norme internazionali garanti della trasparenza, non-discriminazione, equa concorrenza e interoperabilità", oltre alla "protezione dei dati".