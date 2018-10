Brexit: Barnier, Irlanda può ancora far saltare tutto

LONDRA - Un accordo sulla Brexit per un divorzio concordato fra Londra e Bruxelles è "possibile", per quanto "difficile", ma le divergenze su come assicurare il mantenimento di un confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord possono ancora far saltare tutto. Lo ribadisce oggi il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, in un'intervista radiofonica a France Inter ripresa da vari media britannici. Barnier avverte che un'intesa sul dossier irlandese "è prerequisito" di qualsiasi accordo. E alla domanda se un 'no deal' sia ancora ipotizzabile, dopo il vertice Ue di ieri, replica: "La mia risposta è sì". Il negoziatore ed ex commissario europeo francese assicura comunque di voler lavorare fino in fondo per evitare "una hard Brexit", che sarebbe a suo giudizio rovinosa per il Regno Unito, ma negativa anche per i Paesi Ue. Pur dicendosi convinto che nessuna Brexit potrà essere davvero "soft" e che il divorzio non produrrà alla fine "alcun valore aggiunto" a nessuno.