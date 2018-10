BRUXELLES - "Non c'è motivo di cambiare la manovra, ci siederemo al tavolo con la commissione. La lettera è l'inizio di un percorso". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa dopo il vertice Asem. "Alla commissione spiegherò che la deviazione" sul deficiti/Pil non è così grave rispetto alla manovra che si aspettavano. La deviazione è dello 0,4%, in realtà, non come scrivono loro", ha affermato inoltre il premier Conte nel punto stampa. Alla domanda su cosa offrirà alla commissione, il premier ha risposto: "La manovra...".