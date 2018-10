Ue, Usa e Russia mantengano dialogo costruttivo su Inf

BRUXELLES - "L'Ue ritiene che Stati Uniti e Russia debbano restare impegnati in un dialogo costruttivo per salvaguardare il trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Inf), e assicurarne la sua piena e verificabile applicazione, che è cruciale per l'Europa e la sicurezza globale". Così Maja Kocijancic, portavoce della Commissione Ue, che aggiunge: "Ci aspettiamo che" Mosca "affronti le preoccupazioni, che riguardano il suo rispetto dell'Inf, in modo sostanziale e trasparente".