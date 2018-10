Eurostat: Italia, debito a 131,2% e deficit al 2,4% nel 2017

BRUXELLES - Un rapporto debito-Pil del 131,2% (contro il 131,4% del 2016), secondo solo a quello della Grecia, e un deficit-Pil al 2,4% (il 2,5% nel 2016): questi i risultati dell'Italia nel 2017 secondo quanto reso noto oggi da Eurostat nella sua seconda comunicazione sull'andamento di debito e deficit nei Paesi Ue lo scorso anno. Eurostat segnala tra l'altro che nel 2017 solo due Paesi hanno avuto deficit pari o superiori al 3%: la Spagna (3,1%) e Portogallo (3%). Tra gli altri Paesi che hanno ricevuto gli aiuti Ue per far fronte agli effetti della crisi, Cipro e la Grecia hanno registrato rispettivamente attivi di bilancio pari all'1,8% e allo 0,8%. Nell'insieme dei 19 Paesi dell'Eurozona il rapporto deficit-Pil è sceso dall'1,6% del 2016 all'uno per cento (dall'1,7 all'uno nella media dei 28). In calo anche la media del rapporto debito-Pil, passato dall' 89,1% all'86,8 nell'Eurozona e dall'83,3 all'81,6% nell'insieme Ue.