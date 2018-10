STRASBURGO - "Ringrazio il presidente Klaus Iohannis di avere accettato il nostro invito a discutere con noi in un vero dibattito sulle proposte della Romania per il futuro dell'Europa per preparare insieme il Parlamento europeo, Commissione e stati membri ad una strategia per rilanciare il sogno europeo che nonostante le difficoltà che incontra rimane l'unica possibilità per i nostri concittadini". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani accogliendo alla Plenaria a Strasburgo il presidente della Romania, Klaus Iohannis.