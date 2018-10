Europee: Juncker, chiudere prima prossimo bilancio Ue

BRUXELLES - L'Unione europea sarà "vincente" se riuscirà "a mettere a punto il prossimo bilancio" comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027 "prima delle elezioni europee, altrimenti perderemo slancio ed entusiasmo". Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, durante un dibattito sul futuro dell'Europa alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo, alla presenza del presidente romeno Klaus Iohannis. Juncker ha auspicato che il vertice europeo che si terrà il 9 maggio 2019 nella città di Sibiu, in Romania, sotto la presidenza di turno Ue romena, sia "un momento in cui offrire risultati sulle prospettiva europee parlando a coloro che sono chiamati alle elezioni nel maggio del 2019". "Dovremo discutere molto", ha aggiunto il presidente dell'esecutivo Ue, insistendo sulla "necessità di concludere il capitolo del prossimo bilancio" europeo nel semestre della presidenza romena dell'Ue. "Sono convinto che il governo e il Parlamento romeni faranno tutto il possibile affinché Sibiu diventi un momento importante del futuro dell'Europa", ha concluso.