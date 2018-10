Eurozona: debito Italia sale a 133,1% nel secondo trimestre

BRUXELLES - Il debito pubblico dell'Italia è salito a 133,1% del Pil nel secondo trimestre 2018, dal 132,9% del trimestre precedente. Lo comunica Eurostat che rivede al ribasso la stima del primo trimestre: a luglio lo dava al 133,4%. Rispetto al secondo trimestre del 2017 è calato di un punto. Il debito italiano resta il secondo più elevato dopo quello greco (179,7%) che però è in calo sul trimestre precedente. Il terzo più alto è quello portoghese (124,9%), pure in calo. Nel secondo trimestre 2018, il deficit dell'Eurozona è sceso a 0,1%, rispetto allo 0,2% del trimestre precedente. Nella Ue-28 è invece calato a 0,3%, rispetto allo 0,5% dei tre mesi precedenti. I dati di molti Paesi, Italia inclusa, non sono disponibili, così come accaduto nel trimestre precedente.