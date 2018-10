Migranti: Pe, rafforzare sistema di informazione Schengen

STRASBURGO - L'Europarlamento ha adottato oggi tre progetti di regolamento che aggiorneranno il Sistema d'Informazione Schengen (Sis), il database più utilizzato per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Europa. Contribuirà alla lotta dell'Ue contro terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione irregolare. Tra le novità introdotte figurano nuove segnalazioni ('alert') sulle persone ricercate per reati gravi e legati al terrorismo, l'obbligo per le autorità nazionali di condividere i dettagli degli atti terroristici con tutti gli Stati membri, ma anche segnalazioni preventive per i minori a rischio di rapimento, in particolare per quanto riguarda la sottrazione di bambini da parte dei genitori, e per le persone vulnerabili. Tra le altre novità anche quella di agevolare l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro sul rimpatrio nel Paese di origine di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno risulti irregolare.