Dal Pe divieto consumo plastica monouso entro il 2021

STRASBURGO - Giro di vite dell'Eurocamera sulla plastica usa e getta entro il 2021. L'Aula di Strasburgo ha infatti approvato il divieto al consumo nell'Unione europea di alcuni prodotti come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La relazione è stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Il Pe avvierà negoziati con il Consiglio non appena i ministri Ue avranno stabilito la propria posizione comune.