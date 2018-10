Sui pesticidi Pe accelera l'iter del dossier su trasparenza

BRUXELLES - La Commissione ambiente dell'Europarlamento voterà il 20 novembre gli emendamenti alle nuove norme Ue per migliorare la trasparenza sugli studi presentati dall'industria nel processo di autorizzazione dei pesticidi. Il voto della plenaria per il mandato a negoziare con il Consiglio, apprende l'ANSA da un portavoce dell'Eurocamera, è previsto per la plenaria del 28 e 29 dello stesso mese. L'Europarlamento, che aveva pensato ad un rinvio del dossier alla prossima legislatura per mancanza dei tempi tecnici per completare l'iter legislativo, fa quindi marcia indietro. La settimana scorsa la relatrice del provvedimento Renate Sommer (Germania, Ppe) aveva annunciato uno slittamento del negoziato col Consiglio, alla prossima legislatura. Dopo le proteste di diversi gruppi politici, delle associazioni dei consumatori e i rilievi dell'agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), i partiti hanno deciso per un nuovo calendario.