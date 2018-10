Tajani, Premio Sakharov 2018 a regista ucraino Sentsov

STRASBURGO - "Ho l'onore di annunciare che la conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2018 a Oleg Sentsov". Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alla plenaria, che ha risposto con un applauso. "Il premio gli è stato assegnato per il suo coraggio e la sua determinazione - ha aggiunto -. Il cineasta ucraino è diventato il simbolo per la lotta ai prigionieri politici in Russia e nel mondo. Il Parlamento esprime la sua solidarietà alla sua causa, chiediamo che sia immediatamente liberato". "La sua liberazione è altresì urgente per le gravi condizioni di salute in cui versa Sentsov, a seguito di un lungo sciopero della fame - ha precisato Tajani -. La sua battaglia condotta, mettendo a rischio la sua stessa vita, ci ricorda che è nostro dovere difendere il rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo ed in qualsiasi circostanza". Tajani ha ricordato che "il premio rappresenta uno dei momenti più simbolici del nostro Parlamento: essere sempre in prima linea a difendere e promuovere la libertà, la democrazia ed i diritti umani dentro e fuori i nostri confini". Il presidente del Pe ha poi annunciato che "naturalmente saranno invitati alla cerimonia, anche gli altri due candidati finalisti che hanno raccolto consensi all'interno della conferenza dei presidenti", vale a dire le Ong che si occupano del soccorso dei migranti e l'attivista marocchino Nasser Zefzafi.