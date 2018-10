Alimentare: Efsa, listeria da prodotti salmone in 3 paesi Ue

BRUXELLES - Sono prodotti pronti al consumo a base di salmone, come il salmone affumicato a freddo e quello marinato, la probabile fonte di un focolaio di Listeria monocytogenes che ha interessato Danimarca, Germania e Francia. Lo rende noto l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). L'agenzia, insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha infatti individuato il focolaio che dal 2015 al 2018 ha fatto registrare 12 casi di infezione, quattro dei quali mortali. I sospetti sull'origine della contaminazione, finora non confermati, ricadono su un impianto di trasformazione in Polonia, e si indaga anche sui produttori primari norvegesi. Un recente caso dello stesso tipo di listeria registrato in Germania suggerisce che la fonte della contaminazione possa essere ancora attiva e che i prodotti a rischio siano stati distribuiti ad altri Paesi dell'Ue. Donne in gravidanza, anziani e soggetti immunodepressi, ricorda Efsa, corrono un rischio maggiore di contrarre la listeriosi.