Moscovici, grazie a italiani, violenza è intollerabile

BRUXELLES - "Grazie di cuore a tutti gli italiani che hanno reagito all'atto di Angelo Ciocca. In democrazia, la violenza, seppur simbolica, non è tollerabile nei Parlamenti e in qualsiasi altro luogo. Possiamo discutere, non essere d'accordo, ma nel rispetto delle persone e delle istituzioni". Così in un tweet il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici è tornato sul gesto dell'eurodeputato leghista che con una scarpa ha imbrattato i suoi fogli al termine della conferenza stampa sulla bocciatura della manovra.