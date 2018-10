Maltempo: Ue in contatto con Roma, 'pronti ad aiutare'

BRUXELLES - "Il centro europeo d'intervento per le emergenze è in contatto con la Protezione civile e la Commissione Ue è pronta a portare aiuto all'Italia in tutti i modi possibili": lo ha detto un portavoce della Commissione. Bruxelles ha inoltre espresso le condoglianze "alle famiglie delle vittime colpite dalle condizioni estreme del tempo".