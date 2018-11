Europee: Meloni, nasce alleanza Fdi-Conservatori (Ecr) al Pe

BRUXELLES - "Nasce oggi l'alleanza tra Fratelli d'Italia (Fdi) e il gruppo dei conservatori, guidati qui in Europa dal principale governo di Visegrad", quello polacco: lo annuncia la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, parlando con la stampa oggi a Bruxelles dopo l'incontro con i vertici del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), di cui fa parte anche l'eurodeputato di 'Noi con l'Italia' Raffaele Fitto. "Siamo pronti a sfidare l'Europa di Bruxelles - ha assicurato Meloni - e a costruire un'Europa che sappia difendere l'identità, i confini, l'economia reale. È anche un passo importante - ha aggiunto - verso la nascita del grande movimento dei conservatori e riformisti. Qui ci sono anche Raffaele Fitto e altri parlamentari che ci stanno aiutando in questo percorso". Per Meloni è "difficile" che si crei un gruppo unico dei sovranisti in Eurocamera. "Mi pare difficile - ha spiegato - che famiglie europee che esistono da molto tempo, con i loro riti, la loro storia e le loro comunità possano a un certo punto sciogliersi e diventare tutte insieme una cosa diversa. Ciò non toglie - ha aggiunto - che si possano costruire delle alleanze. Il nostro obiettivo è quello di dare vita nel prossimo Parlamento europeo a un cambio di passo importante, attraverso la costruzione di un'alleanza che vada dai popolari ai sovranisti", con la speranza che "i popolari assumano sempre più le sembianze di Viktor Orban". Come Fdi "faremo la nostra parte", "con il gruppo dei conservatori" Ecr in Europarlamento "che può un essere un ponte fondamentale di dialogo tra i popolari e il gruppo di Le Pen-Salvini".