Manovra: Dombrovskis-Moscovici hanno aggiornato colleghi

BRUXELLES - La riunione dei commissari di oggi "è stata l'occasione, dopo l'Eurogruppo, per Dombrovskis e Moscovici, di informare il collegio sullo stato della situazione e le tappe del processo in cui ci troviamo": lo ha detto il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker rispondendo a chi gli chiedeva se la Commissione abbia parlato oggi del caso Italia. "Juncker ha incontrato ieri il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, domani ci sono le previsioni economiche e Moscovici sarà in sala stampa", ha detto il portavoce, sottolineando come "siamo in un processo strutturato e lavoriamo intensamente in questo contesto".