Da Parlamento Ue primo ok ad aumento bilancio europeo post 2020

BRUXELLES - Aumentare il bilancio europeo per il 2021-2027 dagli 83,5 miliardi proposti dalla Commissione Ue a 120 miliardi di euro, dando maggiori risorse a giovani, ricerca, lavoro e lotta al cambiamento climatico. È la richiesta avanzata dalla commissione bilancio del Parlamento europeo in vista dei negoziati con gli Stati membri sul prossimo budget Ue. Gli eurodeputati hanno sottolineato di essere "uniti e pronti" per il le discussioni con i ministri europei, che sia l'aula di Strasburgo che la Commissione Ue vorrebbero chiudere entro le elezioni europee di maggio 2019. I parlamentari hanno quindi espresso disappunto per il fatto che gli Stati membri, al contrario, non abbiano ancora fatto "progressi significativi" per cercare una posizione comune sul post 2020. Fra le richieste avanzate c'è anche quella di semplificare il sistema con cui viene alimentato il bilancio dell'Unione, introducendo nuove risorse proprie come la tobin tax sulle transazioni finanziarie e una tassa sulla plastica. La posizione approvata dalla commissione Bilancio dovrà essere votata il 14 novembre dalla plenaria del Parlamento, ma i negoziati non potranno partire finché anche gli Stati non troveranno una linea comune.