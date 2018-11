Bologna finalista premio europeo per trasformazione città

BRUXELLES - Si concluderà la prossima settimana la corsa a tre fra Bologna, Tirana (Albania) e Ghent (Belgio), le tre finaliste del premio europeo Transformative Action Award 2018, promosso dalla piattaforma delle Città sostenibili europee. La "immaginazione civica" e i patti fra i cittadini e l'amministrazione per promuovere l'impegno civico e rigenerare i beni comuni sono i motivi principali che hanno spinto la giuria a scegliere il capoluogo emiliano fra le 40 candidature ricevute. La città vincitrice riceverà 10mila euro per avviare un cambiamento positivo sul proprio territorio e un trofeo col titolo di 'Azione Trasformativa dell'Anno 2018'. Scopo del premio, infatti, è quello di ricompensare i centri urbani che si impegnano a creare un ambiente più sostenibile, produttivo e resiliente per un'Europa che sia vivibile e inclusiva. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 15 novembre presso la sede del Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles.