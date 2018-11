Tajani a Parigi per celebrazioni centenario Grande Guerra

BRUXELLES - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parteciperà domani e domenica 11 alle celebrazioni organizzate dal governo francese, a Parigi, in occasione del centenario (1918-2018) della firma dell'Armistizio che pose fine al primo conflitto mondiale. Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà Tajani domani sera al Musée d'Orsay, dove si terrà una cena ufficiale con cinquanta capi di Stato e di governo, nonché degli alti rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali. Domenica mattina al termine di un incontro all'Eliseo, Tajani prenderà parte alla solenne cerimonia militare all'Arco di Trionfo, insieme alle delegazioni dei capi di Stato e di governo, in memoria dei caduti della "Grande guerra". Nel pomeriggio, Tajani interverrà al Forum della Pace, in programma a partire dalle 15:30 alla Grande Halle de la Villette. A conclusione dei lavori, Tajani depositerà presso il Fondo librario della Biblioteca della Pace - insieme agli altri leader - un libro di sua scelta, preso a simbolo del primo conflitto mondiale. Tajani ha scelto di donare "La guerra dei nostri nonni (1915-1918): storie di uomini, donne, famiglie" scritto da Aldo Cazzullo, giornalista del "Corriere della Sera".