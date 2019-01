Juncker, dopo Brexit summit Sibiu sia nuova partenza

BUCAREST - Al vertice dei leader a Sibiu, il 9 maggio, dovremo dare "speranza per il futuro dell'Europa e mostrare che dopo la Brexit l'Ue non è alla fine, ma ad una nuova partenza". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker nella dichiarazione congiunta alla stampa col presidente Klaus Iohannis, in occasione della cerimonia ufficiale per l'avvio della presidenza di turno romena del Consiglio dell'Ue.