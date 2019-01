Alitalia: Vestager, Italia ha risposto a richieste Ue

BRUXELLES - "La Commissione Ue può confermare che le autorità italiane hanno risposto alle domande" di chiarimenti presentate dall'antitrust europeo sulle nuove uniformi di Alitalia, la lounge di Fiumicino e il pagamento degli interessi sul prestito ponte, ma "non può, in questa fase, rivelare il contenuto di quelle risposte perché l'indagine su possibili aiuti di Stato è in corso": lo scrive la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager nella risposta all'interrogazione dell'eurodeputato dell'Alde Ramon Tremosa. L'eurodeputato chiedeva anche come si possa recuperare il prestito ponte da una compagnia in cattive acque come Alitalia. "Visto che la Commissione non ha ancora deciso se i 900 milioni di prestito costituiscono un aiuto di Stato incompatibile, non può speculare in questo momento sull'efficacia di un potenziale ordine di recupero", ha risposto Vestager.