Biglietti gratis a 1.700 ragazzi italiani per scoprire l'Ue

BRUXELLES - Sono 1.712 i diciottenni italiani che si sono aggiudicati un biglietto gratuito per un viaggio alla scoperta dell'Unione europea fra la primavera e l'autunno 2019. In due settimane, la seconda edizione della nuova iniziativa Ue 'DiscoverEu', creata sulla falsariga del più noto Interrail, ha raccolto quasi 80mila candidature, il 62% delle quali inviate da ragazze. I giovani italiani erano stati fra i più reattivi inviando a Bruxelles 9.976 candidature, la seconda cifra più alta dopo la Germania (14.348). Nel complesso sono stati selezionati 14.536 giovani europei, poco meno dei 15mila che hanno avuto la possibilità di partecipare alla prima tornata di DiscoverEU e viaggiare nell'estate dello scorso anno. Diventano così in totale quasi 30mila (3.488 gli italiani) i diciottenni europei partecipanti a DiscoverEu. I vincitori della seconda edizione saranno contattati presto in modo da poter organizzare i loro spostamenti. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque persone, per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con mezzi di trasporto alternativi.