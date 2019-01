Banche: Moscovici, in contatto con Italia su difficoltà

BRUXELLES - "La Commissione Ue è in contatto con l'Italia" sulla questione delle banche italiane, ma "non ne abbiamo parlato nel collegio di oggi": lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici a Strasburgo rispondendo a chi gli chiedeva se i commissari avessero avuto uno scambio di opinioni sulla situazione delle banche italiane che nell'ultimo periodo affrontano difficoltà. "L'Italia e la Francia sono due Paesi fondatori dell'Unione, due Paesi con legami così antichi speciali e stretti, non posso che augurarmi che questo eventuale peggioramento dei rapporti sia superficiale e temporaneo". Così il commissario Ue Pierre Moscovici alla domanda sui rapporti fra Italia e Francia dopo le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.