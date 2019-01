InvestUE: ok Parlamento Ue, mobilitare risorse per 700 miliardi

STRASBURGO - Il nuovo programma europeo InvestEU per la crescita e l'occupazione deve puntare a mobilitare 700 miliardi di euro di investimenti nel periodo post-2020. È la posizione dell'Eurocamera, che oggi a Strasburgo ha dato il via libera al nuovo programma Ue con una relazione approvata con 517 voti favorevoli, 90 contrari e 25 astensioni. Gli eurodeputati propongono l'aumento della garanzia del bilancio comunitario per il nuovo programma a 40,8 miliardi di euro in prezzi correnti, dai 38 miliardi proposti dalla Commissione Ue. "InvestEU non è soltanto uno strumento che prosegue la positiva esperienza del Feis e degli altri progetti sviluppati in questi anni", ha spiegato il co-relatore del testo, l'eurodeputato Pd Roberto Gualtieri. "Oltre a rafforzare ulteriormente il sostegno alle piccole e medie imprese, alla ricerca, all'innovazione e alle infrastrutture sostenibili - ha sottolineato l'eurodeputato - questo programma si propone infatti di iniziare ad affrontare l'enorme gap di infrastrutture sociali denunciato dal rapporto della task force del gennaio scorso". Il testo approvato in plenaria chiede obiettivi nuovi e più chiari per il programma, come l'aumento del tasso di occupazione nell'Ue, oltre che di destinare "almeno il 40%" della dotazione finanziaria del programma per il clima. Dopo il voto di oggi, il Parlamento Ue è pronto ad avviare i negoziati interistituzionali con il Consiglio.