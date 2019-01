Migranti: Ue, seguiamo da vicino eventi ma non coinvolti

BRUXELLES - "La Commissione europea ha seguito gli eventi da vicino ma non siamo stati coinvolti in alcun coordinamento. Alcuni migranti, secondo quanto capiamo, sono stati salvati e sbarcheranno in Libia". Così Mina Andreeva, portavoce della Commissione europea a chi domanda se Bruxelles sia stata coinvolta nel coordinamento per trovare un porto di sbarco per i 47 migranti della Sea Watch. "Le operazioni dell'Ue non mandano mai i migranti in Libia" risponde Andreeva a chi osserva che la Libia non è un porto sicuro. Ma detto questo, aggiunge "non siamo incaricati delle operazioni di salvataggio in mare, che sono regolate dal diritto internazionale", ha aggiunto Andreeva, ricordando che l'Ue "investe molto per sostenere la guardia costiera libica" per i salvataggi.