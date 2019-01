ROMA - Cala il sipario sulla banconota da 500 euro. "A partire dal 27 gennaio, 17 delle 19 banche centrali dell'eurozona non emetteranno più le banconote da 500 euro". Lo comunica la Banca Centrale Europea sul suo sito, spiegando che "per assicurare un agevole passaggio e per motivi logistici, la Banca Centrale tedesca e quella austriaca continueranno a emettere queste banconote fino al 26 aprile incluso". Francoforte precisa, inoltre, che le banconote da 500 euro in circolazione continueranno ad avere "corso legale e potranno essere scambiate dalle Banche centrali europee in qualsiasi momento".