BRUXELLES - La Commissione Ue non ha discusso la situazione della Sea Watch 3 oggi, ma il vicepresidente Frans Timmermans ha ribadito la necessità di trovare un approccio e soluzione "complessivi" al problema della migrazione, perché "guardando alla situazione del Mediterraneo non possiamo avere un approccio frammentato". Per Timmermans serve una "soluzione complessiva che comprende la riforma di Dublino" e non una soluzione "che si ferma alla miglior gestione dei confini, ai rimpatri per chi non ha diritto all'asilo, ma deve includere anche una chiara espressione della solidarietà europea".