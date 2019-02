Nucleare: Germania, a marzo conferenza a Berlino su disarmo

BRUXELLES - "E' importante riportare il tema del disarmo e del controllo internazionale delle armi nell'agenda globale, includendo nel dibattito anche altri Paesi come la Cina, per questo motivo a marzo organizzeremo una conferenza sul disarmo a Berlino, dove la discussione verterà su nuovi tipi di armamenti". Così il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas al suo arrivo alla riunione dei capi delle diplomazie europee, a Bucarest. Nelle ultime settimane "mi sono impegnato per trovare soluzioni con Mosca e Washington per cercare di preservare il trattato" Usa-Russia per il controllo dei missili nucleari a medio raggio (Inf), perché in sua assenza "ci sarà minor sicurezza. Ma dobbiamo riconoscere che è stato violato dalla parte russa, e che i nostri richiami ad una maggiore trasparenza degli ultimi 60 giorni non hanno ricevuto risposta, quindi" c'è stato un mancato rispetto di una parte, ha aggiunto.