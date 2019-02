In arrivo domani lo stop Ue alla fusione Siemens-Alstom

BRUXELLES - E' atteso per domani il verdetto sulla fusione Siemens-Alstom, che sarà discusso dal collegio dei commissari nella riunione settimanale. Secondo quanto si apprende, la dg concorrenza si appresta a stoppare l'operazione a causa dei timori sulle ricadute negative che avrebbe sulla concorrenza in Europa. Arriverebbe così un nuovo stop ad un tentativo di creare dei competitor europei in grado di contrastare la Cina a livello globale, dopo quello recente seguito all'indagine sulla fusione Fincantieri-Stx. Il dossier Siemens-Alstom è sul tavolo dell'antitrust Ue già da mesi, e a ottobre scorso la Commissione ha presentato i suoi dubbi formali. Ai quali, a quanto risulta, le due aziende non hanno saputo rispondere.