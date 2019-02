BRUXELLES - La commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc "è stata molto chiara: l'Italia farà quel che vorrà, ma nel momento in cui formalmente rinuncia alla Tav i fondi verranno immediatamente redistribuiti". In altre parole, "quello che ha sottolineato è che la Commissione non aspetterà. Se i fondi non li porteremo a casa noi, verranno assegnati immediatamente a qualcun altro". E' quanto ha detto la responsabile Ue al sindaco di Milano Giuseppe Sala nel loro incontro odierno sulla riapertura dei Navigli, secondo quanto riferito dallo stesso Sala.