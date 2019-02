Brexit: Barnier, accordo è risultato 18 mesi intenso negoziato

BRUXELLES - "L'accordo" sulla Brexit " è il risultato di 18 mesi di intenso negoziato tra l'Ue e il Regno Unito. E' un compromesso che punta ad assicurare un'uscita ordinata". Così il capo negoziatore della Ue Michel Barnier in un Tweet in cui include un link che rimanda alla "spiegazione dell'intesa", a poche ore dall'incontro col ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay, oggi, a Bruxelles.