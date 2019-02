Fonti Ue, Mogherini-Pompeo evitano nodi Iran e Medio Oriente

BRUXELLES - Un "buon" incontro, un'atmosfera di "cooperazione": così fonti europee descrivono l'incontro di poco più di un'ora, avvenuto stamani, tra l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Durante la discussione i due hanno evitato di entrare nel merito del dossier Iran, o del processo di pace in Medio Oriente - temi su cui le posizioni di Ue e Usa divergono - ma hanno discusso della situazione nella regione, parlando della transizione politica in Siria. Nel loro incontro di oggi, Mogherini e Pompeo hanno sottolineato "l'importanza della cooperazione transatlantica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su una vasta gamma di questioni di politica estera, tra cui l'attuale lavoro verso una transizione pacifica e democratica in Venezuela". Ma anche, precisa una nota del servizio di azione esterna dell'Ue, sulla "necessità di assicurare una transizione politica in Siria, sostenere il processo di pace in Afghanistan e la denuclearizzazione della penisola coreana in vista dell'imminente vertice Usa-Corea del Nord. Mogherini e Pompeo hanno inoltre discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione Ue-Usa nei Balcani occidentali, in particolare dopo l'entrata in vigore dell'accordo di Prespa e il sostegno degli Stati Uniti al dialogo Serbia-Kosovo favorito dall'Ue. L'alto rappresentante Ue e il segretario Pompeo hanno accettato di rimanere in contatto su questi temi.