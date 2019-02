Emilia-Romagna, 285mila euro per formazione cinema

BOLOGNA - Sei nuove proposte formative dedicate al cinema e all'audiovisivo, che si svolgeranno a Bologna, Modena e Ravenna, saranno finanziate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse del Fondo sociale europeo, per oltre 285mila euro. L'obiettivo - spiega una nota - è aumentare le competenze di chi già opera nel settore e creare nuove professionalità altamente specializzate in grado di lavorare, in particolare, nelle iniziative legate a rassegne e festival regionali. Sono previste 1.960 ore complessive di formazione; ogni singolo percorso, gratuito, ha una durata compresa tra le 300 e le 350 ore, e rilascerà un attestato di frequenza. 84 i potenziali destinatari. "Continuiamo a finanziare attività formative per chi già lavora o vuole lavorare nel mondo del cinema e della produzione di audiovisivi - sottolinea l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Patrizio Bianchi - dando concretezza al 'Patto Giovani Più' firmato nel novembre scorso".