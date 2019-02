Brexit: Ue, siamo ancora in attesa di notizie da Londra

BRUXELLES - "Siamo pronti a rivisitare qualsiasi cosa che aiuti a chiarire l'accordo per la Brexit, ma senza riaprire l'intesa, aiutando gli amici britannici a costruire una maggioranza a Westminster, come abbiamo detto più volte. Siamo rimasti a questo punto. Da allora stiamo aspettando notizie da Londra che non abbiamo ricevuto". Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, alla richiesta di commentare l'affermazione del ministro degli Esteri Jeremy Hunt: "Sappiamo cosa serve per far passare l'accordo". Schinas ha confermato che nel pomeriggio ci sarà un nuovo incontro del ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay col capo negoziatore della Ue Michel Barnier, e a chi chiedeva se sarà eseguito un intervento di "chirurgia mininvasiva" all'accordo, ha risposto: "non so di cosa stiate parlando".