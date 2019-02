BRUXELLES - L'Ue introduce per la prima volta dei limiti alle emissioni di Co2 dei camion, che nel 2030 dovranno essere inferiori del 30% rispetto alle emissioni del 2019. E' questa la novità principale dell'accordo raggiunto nella notte dalle istituzioni Ue sui tetti alle emissioni dei veicoli pesanti. Un obiettivo di riduzione intermedio è fissato al 15% nel 2025. Entrambi i target sono vincolanti e calcolati sulle emissioni medie della flotta di camion nuovi prodotti dai costruttori. Il target del 30% potrà essere sottoposto a revisione nel 2022. L'accordo include anche meccanismi per incentivare i costruttori a innovare sui veicoli a emissioni zero e a basse emissioni.