Agricoltura: Ue, tetto aiuti stato aumenta fino a 25mila euro

BRUXELLES - La Commissione ha adottato la decisione che alza il tetto de minimis (senza necessità di notifica all'Ue) per gli aiuti di stato in agricoltura. Dal 14 marzo l'importo massimo degli aiuti per azienda nell'arco di tre anni aumenterà da 15mila a 20mila euro. Per evitare distorsioni della concorrenza ciascun paese ha un massimale nazionale, che sarà aumentato dall'1% delle attuali norme all'1,25% della produzione agricola annuale del paese. Se un paese non spende più del 50% della dotazione totale degli aiuti nazionali per un particolare settore agricolo, potrà aumentare ulteriormente l'aiuto de minimis per azienda a 25mila euro e il massimo nazionale all'1,5% della produzione annua. Per i paesi che optano per questa soluzione, le nuove norme richiedono la creazione di registri centrali obbligatori a livello nazionale per tenere traccia degli aiuti concessi.