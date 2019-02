Emilia-Romagna, bando da 27 mln per creare nuovi posti lavoro

BOLOGNA - Un nuovo bando regionale, il terzo del mandato, dal valore di 27 milioni per attrarre investimenti e in particolare aumentare l'occupazione. E' quanto mette sul piatto l'Emilia-Romagna, insieme ad altri 8,3 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese. Obiettivo provare ad avvicinare la scommessa fatta nel 2014, ovvero dimezzare la disoccupazione: "Non siamo così distanti, stiamo facendo il massimo, ma è anche vero che non tutto dipende da noi perché siamo all'interno del sistema Paese", ragiona l'assessore alle Attività Produttive, Palma Costi. Il bando utilizza risorse proprie ed europee dei fondi Por Fesr e Fse 2014-20: i finanziamenti andranno a quelle imprese che assumeranno rigorosamente sul territorio emiliano-romagnolo e con contratti a tempo indeterminato. Per numeri tra le 20 e le 50 persone sono in ballo risorse fino a 1,5 milioni, tra le 50 e le 150 fino a 4 milioni, oltre fino a 7. "Con i bandi precedenti abbiamo finanziato 18 progetti e creato 1.500 nuovi posti di lavoro", ricorda la Costi, sottolineando come in passato abbiano aderito colossi come Sacmi, lamborghini, Ducati e Ima. Gli altri 8,3 milioni, invece, saranno divisi in 9 bandi per sostenere i Consorzi per l'internazionalizzazione, la partecipazione delle imprese alle fiere all'estero e il programma di assistenza di start-up e Pmi in Silicon Valley.