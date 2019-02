Tajani, scontro sul commercio Usa-Ue danneggia entrambi

BRUXELLES - "Uno scontro sul commercio tra Usa e Ue danneggia entrambe le sponde dell'Atlantico. Il vero problema, oggi, è la Cina, che è lungi dall'essere una economia di mercato e si pone spesso fuori dalle regole. Lasciamoci alle spalle controversie su dazi e tariffe. È tempo che Usa e Europa facciano fronte comune contro le pratiche sleali". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, alla vigilia della visita ufficiale negli Stati Uniti. "In generale, l'Unione Europea e gli Stati Uniti condividono valori fondamentali, quali la libertà, garantita da robuste democrazie liberali e Stato di diritto. In un mondo dove crescono le tentazioni autoritarie e i regimi illiberali, siamo alleati naturali. Dobbiamo continuare ad esserlo sempre di più - ha aggiunto -. Proprio in questi giorni, stiamo combattendo, insieme, una battaglia storica per riportare la democrazia e la salvaguardia dei diritti umani in Venezuela, dove un dittatore spietato calpesta i diritti del popolo, riducendolo allo stremo. Dobbiamo rafforzare i nostri legami e cooperare di più in settori quali la difesa, la lotta al terrorismo, il controllo dell'immigrazione e la stabilità".