Corte Ue, no a marchio 'bio' su carni halal

BRUXELLES - Il logo di produzione biologica europeo non può essere usato per carni provenienti da macellazione rituale senza stordimento dell'animale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue intervenendo su un contenzioso nato in Francia circa l'utilizzo del marchio dell'agricoltura biologica sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati 'halal'. La pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l'animale può essere ucciso senza stordimento, ricorda la Corte, è autorizzata dall'Unione solo per garantire il rispetto della libertà di religione. Ma non equivale, in termini di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento, in linea di principio imposto dal diritto dell'Unione.