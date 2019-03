Ue-19: commercio al dettaglio +1,3% a gennaio

BRUXELLES - Il commercio al dettaglio nell'Eurozona, a gennaio 2019, è cresciuto del +1,3%, dopo un calo di -1,4% a dicembre. Rispetto al gennaio 2018 l'indice è cresciuto del +2,2%. Sono i dati Eurostat. Nei 28 l'indice, a gennaio 2019, rispetto al mese precedente è salito di +1,1% dopo il -1,3% di dicembre. Rispetto al gennaio 2018 l'indice è cresciuto del +2,5%. Gli aumenti principali sono stati registrati in Germania e a Malta (3,3% ognuna) così come in Estonia e Romania (+1,9% ciascuna). I cali più significativi si sono avuti in Finlandia (-2,1%), Slovenia (1%), Danimarca e Austria (-0,7% ognuno). così come in Belgio (-0,4%). Per l'Italia il dato non è disponibile.