Vda: Marquis torna a Bruxelles nel Comitato Ue delle Regioni

BRUXELLES - Torna a Bruxelles l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Pierluigi Marquis, diventato da oggi membro del Comitato europeo delle Regioni (CdR). La nomina del consigliere regionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, ed è l'ultima tappa di un percorso che ha visto ripercuotersi a Bruxelles il travagliato cammino della giunta valdostana negli ultimi anni. Marquis era infatti già diventato membro del CdR nel luglio 2017 dopo esser stato eletto presidente della Regione al posto di Augusto Rollandin, a sua volta membro fino ad allora del Comitato. Il neogovernatore, però, aveva fatto in tempo a partecipare a una sola riunione a Bruxelles prima di decadere ed essere sostituito, sia alla guida della Valle d'Aosta che come membro del CdR, da Laurent Vierin, poi decaduto a sua volta a favore di Nicoletta Spelgatti. Il nuovo governatore valdostano, Antonio Fosson, ha invece deciso di non diventare membro lui stesso del Comitato ma di lasciare il posto al consigliere Marquis, che esordirà nel suo ritrovato ruolo già la prossima settimana a Bucarest, in occasione dell'8/o Summit delle regioni e delle città europee. Marquis torna così a essere l'unico membro italiano del gruppo politico 'Alleanza europea', presieduto dal parlamentare fiammingo Karl Vanlouwe.