Ue impone stop olio di palma in biodiesel entro 2030

BRUXELLES - Stretta della Commissione europea sull'olio di palma nel biodiesel. Dopo una consultazione pubblica durata un mese, l'esecutivo Ue ha presentato ufficialmente l'atto delegato sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti, previsto dalla nuova direttiva rinnovabili. Rispetto alla bozza, il testo riduce le deroghe per l'uso di olio tropicale - importato nell'Ue soprattutto da Indonesia e Malesia - nella miscela per biodiesel Ue, che dovrà essere ridotto gradualmente dal 2023 fino a essere eliminato nel 2030 a causa del suo impatto sulla deforestazione, come chiesto dall'Europarlamento nel dibattito sulla direttiva rinnovabili. La soia, che l'Ue importa dalle Americhe, viene considerata una materia prima che risponde ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti.