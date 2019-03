Turchia: Eurocamera propone a Ue fermare negoziati adesione

STRASBURGO - Il Parlamento europeo voterà nel pomeriggio una risoluzione non vincolante in cui raccomanda alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea di sospendere formalmente i negoziati di adesione con la Turchia. Nel testo si sottolinea che si mantiene tuttavia l'impegno a favore del dialogo democratico e politico con Ankara e tra l'altro si chiede all'esecutivo comunitario di utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione per sostenere, attraverso una dotazione dedicata gestita direttamente dall'Ue, la società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi. Inoltre si sottolinea che qualsiasi impegno politico tra l'Ue e la Turchia dovrebbe basarsi sul rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.