Brexit: Tajani, i diritti dei cittadini sono intoccabili

BRUXELLES - "I diritti dei cittadini sono intoccabili": così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando alla stampa dopo aver ricevuto una delegazione dell'organizzazione dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Europa. "Ci sono oltre 3 milioni e mezzo di europei che abitano nel Regno Unito - ha ricordato Tajani - e c'è oltre un milione di cittadini britannici che vive negli altri Ventisette Paesi dell'Unione. Non possiamo non considerare i loro problemi come una priorità". Tajani ha sottolineato che "il Parlamento continuerà a battersi perché i diritti" dei cittadini "vengano sempre e comunque tutelati. Ci auguriamo che non ci sia un no deal" e che "si possa alla fine trovare anche all'ultimo minuto una soluzione positiva. Certamente - ha osservato Tajani - non possiamo cambiare il contenuto dell'accordo" con il governo britannico. "I diritti dei cittadini sono intoccabili".