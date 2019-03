Germania: migliaia in piazza contro riforma copyright Ue

BERLINO - Decine di migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della Germania contro la prevista riforma del copyright dell'Unione Europea che, per i manifestanti, potrebbe portare alla censura online. Secondo l'agenzia di stampa Dpa, la più grande protesta di sabato, contro il disegno di legge che verrà votato questa settimana, si è svolta a Monaco, dove 40.000 persone hanno sfilato sotto il motto "salva la tua connessione internet". Tante altre hanno preso parte a manifestazioni minori a Colonia, Amburgo, Hannover, Berlino e in altre città. La parte più controversa del provvedimento richiederebbe ad aziende come YouTube e Facebook di assumersi la responsabilità per il materiale protetto da copyright che viene caricato sulle loro piattaforme. I sostenitori dicono che le nuove regole aiuteranno a garantire che gli autori, artisti e giornalisti siano pagati. Gli oppositori affermano invece che potrebbero limitare la libertà di parola, ostacolare la creatività online e costringere i siti Web a installare filtri.