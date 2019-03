Copyright: Ansip, grande passo avanti con garanzie libertà

BRUXELLES - Il voto positivo sulla riforma del copyright "è un grande passo avanti" che arriva con "garanzie chiare per la libertà di espressione". Così il vicepresidente della Commissione Ue al mercato digitale e responsabile del dossier Andrus Ansip su Twitter, spiegando che la riforma "elimina la frammentazione" delle regole tra i 28 e dota "per la prima volta" l'Europa di "chiare regole comuni", che includono anche il patrimonio culturale e il data mining. "So che ci sono molti timori su cosa gli utenti possono o non possono fare", ma con le nuove regole, ha assicurato Ansip, "abbiamo garanzie chiare per la libertà di espressione, insegnamento e creatività online" che "gli stati membri devono utilizzare appieno" nella legislazione nazionale.