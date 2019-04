BRUXELLES - La revoca dell'immunità a Juan Guaidò "costituisce un grave violazione della Costituzione venezuelana, dello stato di diritto e della separazione dei poteri" oltre a "minare una via d'uscita politica dalla crisi", per questo l'Ue "chiede con forza il pieno rispetto" delle prerogative costituzionali dei membri dell'Assemblea nazionale, incluse quelle del suo presidente. Così l'Alto rappresentate Ue Federica Mogherini sugli ultimi avvenimenti in Venezuela, avvertendo che "l'Ue continuerà a monitorare la situazione e userà tutte le misure appropriate nel reagire agli attuali sviluppi".