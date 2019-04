Casaleggio al Parlamento Ue con eurodeputati M5S il 9 aprile

BRUXELLES - Davide Casaleggio, Presidente dell'Associazione Rousseau ed Enrica Sabatini, Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Rousseau, saranno martedì 9 aprile a Bruxelles al Parlamento europeo all'evento 'Cittadinanza Digitale, nuovi strumenti di partecipazione e nuovi diritti', organizzato dalla delegazione degli eurodeputati M5S. "Il mondo, per come siamo abituati a conoscerlo, sta cambiando profondamente - si legge nella nota del M5S -. Non è la prima volta che la tecnologia imprime accelerazioni importanti all'evoluzione umana: pensiamo alla stampa, all'elettricità, ai mezzi di comunicazione di massa. Anche con internet l'accesso alla tecnologia ha un impatto tale da modificare i diritti per come li conosciamo o da crearne di nuovi". "Ne consegue un nuovo status destinato a contraddistinguere l'uomo del futuro: la cittadinanza digitale. Più che di una nuova realtà, quello che si va concretizzando è un raddoppiamento della realtà: un'integrazione sempre più stretta e indistinta tra mondo reale, fisico, concreto, e mondo digitale, virtuale, etereo".